In totale sarebbero stati raccolti oltre 7 milioni di euro mandati nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre
Continua a leggere: Nove persone sono state arrestate perché accusate di aver finanziato Hamas raccogliendo fondi in Italia
Fonte: il Post
Nove persone sono state arrestate perché accusate di aver finanziato Hamas raccogliendo fondi in Italia
27 Dic 2025 • 0 commenti
In totale sarebbero stati raccolti oltre 7 milioni di euro mandati nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.