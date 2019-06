Nuove regole antimonopolio

A cura di @Massimo011.

Gli organi di controllo statunitensi stanno seriamente mettendo in dubbio lo strapotere di Amazon, Apple, Google e Facebook. Questa nuova spinta ad arginare la potenza dei colossi tecnologici si avvale di una soluzione accattivante: fare uno “spezzatino” delle aziende. Ma non sarà facile “farle a pezzi” , e la storia del trustbusting, vale a dire le misure antimonopolio, suggerisce la possibilità di molte altre soluzioni.

In primo luogo si può fare in modo che le grandi aziende tecnologiche condividano i dati con quelle più piccole. Spezzettare le grandi aziende le indebolirebbe, ma potrebbe peggiorare la situazione per gli utenti, sostiene Viktor Mayer-Schönberger, professore di Internet governance presso l’Oxford Internet Institute e coautore di Reinventing Capitalism in the age of Big Data.(…)