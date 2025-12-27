un sito di notizie, fatto dai commentatori

Ofelia non annega più

27 Dic 2025 di hookii0 commenti

«Millais, Chopin, Delacroix… Taylor Swift… Che cos’ha di così potente, questa rappresentazione di un corpo sospeso tra la vita e l’acqua? Perché continua a emergere in diversi contesti? Ed è ancora un’immagine di resa?»
Fonte: il Post


