I contenuti occultisti sul mito di Agartha, che nei giri neonazisti circolavano da anni, sono finiti ovunque dopo la morte di Charlie Kirk
Continua a leggere: Online i meme di estrema destra sono sempre meno una nicchia
Fonte: il Post
Online i meme di estrema destra sono sempre meno una nicchia
24 Dic 2025 • 0 commenti
I contenuti occultisti sul mito di Agartha, che nei giri neonazisti circolavano da anni, sono finiti ovunque dopo la morte di Charlie Kirk
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.