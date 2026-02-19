Prima di morire chiese che per dieci anni non si facessero convegni su di lui, e nel frattempo molte sue riflessioni sono diventate ancora più utili per leggere il presente
Continua a leggere: Ora possiamo parlare di Umberto Eco
Fonte: il Post
Ora possiamo parlare di Umberto Eco
19 Feb 2026 • 0 commenti
Prima di morire chiese che per dieci anni non si facessero convegni su di lui, e nel frattempo molte sue riflessioni sono diventate ancora più utili per leggere il presente
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.