La disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi invernali è solo l’ultimo guaio del direttore di Rai Sport, finora promosso dal governo
Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?
9 Feb 2026 • 0 commenti
