«La mia impressione è che anni fa il porno non occupasse tutto l’immaginario dei ragazzi. Guardando la Venere di Botticelli, hanno sempre sghignazzato, ma negli ultimi anni mi pare deridano l’ingenuità di quel corpo»
Fonte: il Post
Parlare di sesso e amore in classe
7 Gen 2026 • 0 commenti
