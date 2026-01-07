un sito di notizie, fatto dai commentatori

Parlare di sesso e amore in classe

Parlare di sesso e amore in classe

7 Gen 2026 di hookii0 commenti

«La mia impressione è che anni fa il porno non occupasse tutto l’immaginario dei ragazzi. Guardando la Venere di Botticelli, hanno sempre sghignazzato, ma negli ultimi anni mi pare deridano l’ingenuità di quel corpo»
Continua a leggere: Parlare di sesso e amore in classe
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.