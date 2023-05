Parliamo di ghisa

Alcuni di voi aspettavano questo post da tempo. È arrivato, dunque, il momento di parlare di bilancieri, manubri, dischi, panche, macchine a resistenza meccanica e chi più ne ha più ne metta (qui un glossario per i non esperti).

Le palestre sono il luogo per eccellenza dove ogni attrezzatura immaginabile viene resa disponibile, allo scopo di non tralasciare nessun aspetto del fitness e nessun gruppo muscolare. Chi comincia, o anche chi ricomincia ad allenarsi dopo un lungo periodo, può sentirsi un po’ ansioso osservando tutti quei muscoli vaganti e quei macchinari il cui utilizzo risulta ancora ignoto. Si parla, in questo caso, di intimidazione da palestra.

Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma americana Fitrated su mille intervistati, il 65% delle donne e il 36% degli uomini non vanno in palestra per il timore e la pressione del giudizio altrui. In particolare, il 55% delle donne non si vede abbastanza in forma per fare sport in pubblico, il 49% si sente a disagio con l’abbigliamento sportivo e il 25% teme di sembrare ridicola.

Simili i dati registrati dal sondaggio condotto da OnePoll per The Gym Group: su 3mila inglesi, il 33% degli uomini e il 53% delle donne temono la palestra, anche a causa della tenuta sportiva, che prevede indumenti stretti e niente trucco. Non ci sono ancora dati italiani, ma leggendo i commenti sui social è facile scommettere che siamo allineati a Usa e Uk. “Solitamente riconosco chi non è a proprio agio in palestra perché arriva vestito molto più del necessario, con tute molto larghe: soprattutto le ragazze giovani appena si iscrivono in palestra arrivano con t-shirt di tre o quattro taglie più grandi, poi man mano che prendono sicurezza e si ambientano il loro abbigliamento diventa più adatto all’allenamento”, ci racconta Manuel Dei Rossi, personal trainer e live trainer di Virgin Active, che guida anche le lezioni a distanza.