Particelle di squali poliglotti

Per questa puntata 366 ai microfoni troviamo Giuliano e Andrea (e d’ora in poi li nomineremo sempre in questo ordine), che iniziano a parlare di squali, in seguito all’avvistamento di un mako nel Mar Ligure, inizialmente identificato dai giornali come squalo bianco. Non è altrettanto pericoloso, ma anche lui… no, in realtà gli squali hanno una fama molto peggiore di quella che meritano!

Anna intervista la dottoressa Sabina Gola, professoressa di italiano all’Université Libre de Bruxelles che ci parlerà di Multigram, la piattaforma online sviluppata da lei e dal suo gruppo di ricerca per imparare le lingue seguendo l’approccio del plurilinguismo.

Andrea infine ricorda Steven Weinberg, scomparso pochi giorni fa: tra i suoi contributi fondamentali per la fisica teorica del XX secolo c’è il modello elettrodebole, con Sheldon Glashow e Abdus Salam, che valse ai tre il premio Nobel nel 1979.