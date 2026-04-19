Pazienza senza limiti

La rivista online Lucy sulla Cultura tratteggia con passione e dovizia di dettagli l’opera di Andrea Pazienza in occasione della mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, a cura di Giulia Ferracci e Oscar Glioti, inaugurata il 5 dicembre 2025 al MAXXI L’Aquila.

L’autore viene inquadrato all’interno delle iniziative grafiche ed editoriali nate come underground negli anni ’70 del secolo scorso, e ne viene sottolineata l’importanza non solo come fumettista, ma come creatore di una cultura diffusa.

Glioti e Ferracci… presentano Pazienza secondo una vocazione che definirei pedagogica: accompagnano cioè il visitatore attraverso le fasi della sua evoluzione estetica, dalla formazione alla maturità, ovvero al momento in cui l’autore smette di essere apprendista senza smettere di apprendere, e diventa qualcuno che ha introdotto nell’immaginario qualcosa che prima non esisteva, permeando il patrimonio culturale condiviso – altra espressione che propongo con un certo disagio, ma che può essere utile a constatare cosa succede quando, come in questo caso, un autore di fumetti diventa un Autore.