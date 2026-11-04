Ha vinto un seggio al Senato da sinistra in uno stato tradizionalmente in bilico, e dopo una campagna elettorale in cui è stato attaccato strumentalmente per la sua fede musulmana
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Fonte: il Post
Per Abdul El-Sayed non era affatto facile
4 Nov 2026 • 0 commenti
Ha vinto un seggio al Senato da sinistra in uno stato tradizionalmente in bilico, e dopo una campagna elettorale in cui è stato attaccato strumentalmente per la sua fede musulmana
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