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Per Abdul El-Sayed non era affatto facile

Per Abdul El-Sayed non era affatto facile

4 Nov 2026 di hookii0 commenti

Ha vinto un seggio al Senato da sinistra in uno stato tradizionalmente in bilico, e dopo una campagna elettorale in cui è stato attaccato strumentalmente per la sua fede musulmana
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Fonte: il Post


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