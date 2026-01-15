Yoweri Museveni ha 81 anni, è in carica dal 1986 e con tutta probabilità sarà rieletto: il suo principale avversario è un musicista che teme di essere ucciso
Fonte: il Post
Per il presidente dell’Uganda sei mandati non sono ancora abbastanza
15 Gen 2026 • 0 commenti
