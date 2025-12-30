A dieci anni dai tantissimi arrivi del 2015, e un anno dopo la caduta di Assad, molti di loro non pensano di poter tornare in Siria
Continua a leggere: Per molti siriani che vivono in Germania è ancora troppo presto
Fonte: il Post
Per molti siriani che vivono in Germania è ancora troppo presto
30 Dic 2025 • 0 commenti
A dieci anni dai tantissimi arrivi del 2015, e un anno dopo la caduta di Assad, molti di loro non pensano di poter tornare in Siria
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.