Perché Austria, Svizzera e Germania rimandano i migranti in Italia proprio adesso e chi sono i dublinanti?

Anche il governo austriaco ha deciso di rimandare in Italia le persone migranti che sono arrivate in territorio italiano ma poi si sono spostate in Austria e solo lì hanno fatto domanda di asilo: i cosiddetti “dublinanti”. Le nuove regole europee entrate in vigore il 12 giugno hanno ridato il via al meccanismo che il governo Meloni aveva bloccato nel 2022. In tutta Europa potrebbero esserci decine di migliaia di dublinanti.

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