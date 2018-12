Perché Charles Dickens è il vero inventore del Natale

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo pubblicato su Libreriamo celebra i contributi apportati dallo scrittore britannico Charles Dickens allo spirito natalizio.

Al tempo di Dickens, nell’Inghilterra vittoriana, il Natale non era festeggiato se non come festa sacra, perché i religiosi puritani disapprovavano le festività eccessive e le influenze pagane nelle celebrazioni. Inoltre, la maggior parte delle attività industriali e commerciali non permetteva vacanze durante il periodo natalizio, e una grossa fetta della popolazione viveva in condizioni talmente povere che non c’erano sufficienti soldi da spendere in festeggiamenti e regali. Il lavoro minorile era molto frequente, gli operai vivevano in caseggiati industriali senza alcun servizio, lo sfruttamento lavorativo era altissimo.