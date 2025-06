Perché commentare online è una pessima idea?

Claudio Giunta parla sul proprio blog della voglia e della popolarità di scrivere commenti su Internet e sul senso nel farlo, usando come riferimento il nuovo libro Merdoni di Chiara Galeazzi.

Perché tra l’epoca felice del ‘leggere, scrivere e far di conto’ e l’anno 2025 si è interposta l’invenzione di internet, e internet ha generato una fluviale produzione di micro o macrotesti per lo più demenziali, sotto forma di post, tweet, messaggi, commenti, pareri in calce all’articolo, recensioni su Amazon – una quantità smisurata di parole digitate da persone cui, per la gran parte, sino a un decennio fa non sarebbe mai venuto in mente di scrivere, o perché non educate a farlo, o perché troppo timide per esporsi, o perché semplicemente non ne avevano occasione. Adesso l’occasione c’è, e la timidezza la guarisce la mediazione dello schermo, che allontana e nasconde. E dunque?