Reza Pahlavi è in esilio da quasi 50 anni ma in queste settimane è tornato rilevante: non vuol dire però che abbia vero sostegno politico
Continua a leggere: Perché i manifestanti in Iran inneggiano al figlio dello scià
Fonte: il Post
Perché i manifestanti in Iran inneggiano al figlio dello scià
10 Gen 2026 • 0 commenti
Reza Pahlavi è in esilio da quasi 50 anni ma in queste settimane è tornato rilevante: non vuol dire però che abbia vero sostegno politico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.