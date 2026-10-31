Perchè i VAMPIRI odiano L’AGLIO? | Speciale di HALLOWEEN

In questo speciale di Halloween viaggeremo dall’antico Egitto all’antica Grecia e antica Roma, scopriremo le paure dell’Europa medievale e l’isteria vampirica del Settecento, fino ad arrivare in Transilvania, sulle tracce di Emily Gerard e degli appunti che Bram Stoker utilizzò per scrivere il suo celebre Dracula.
Il canale Youtube Sor Sandro propone uno speciale di Halloween decisamente anti vampiri…
Per essere sicuri di non venir morsi da nessun tipo di vampiro (anche se non garantiamo risultati contro le ancora onnipresenti zanzare…) Sor Sandro ci propone un piatto da un ricettario transilvano del XVI secolo: il cosciotto di agnello all’aglio.
Per un Halloween senza zanzare… forse…
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