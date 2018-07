Perché la politica dell’identità avvantaggia più la destra che la sinistra [EN]

A cura di @Perodatrent.

Il Guardian pubblic un’analisi a opera di Sheri Berman dei rapporti tra la vittoria di Trump e la sconfitta della politica dell’identità portata avanti dal Partito Democratico americano.

Partendo dalle nozioni di “razzismo” e “intolleranza” cui sono abitualmente riferiti i comportamenti di chi ha votato Trump, l’analisi spiega come le credenze che sono alla base dei nostri comportamenti, anche quelli “deplorable”, non sono sempre attive, ma sono latenti ed attivabili da uno stimolo esterno. In questo caso, da una percepita minaccia del proprio gruppo.

Trump’s stress on themes like growing immigration, the power of minorities and the rise of China highlighted status threats and fears particularly among whites without a college education, prompting a “defensive reaction” that was the most important factor in his election. This “defensive reaction” also explains why Trump’s post-election racist, xenophobic and sexist statements and reversal of traditional Republican positions on trade and other issues have helped him – they keep threats to whites front and center, provoking anger, fear and a strong desire to protect their own group.