Perchè la sinistra USA è consumata dall’odio [EN]

A cura di @Apollyon (modificato).

Un articolo del WSJ (link alternativo) accusa la sinistra statunitense di aver sostituito l’odio al dibattito politico, cercando di darne una spiegazione. Secondo Shelby Steele, autore dell’articolo, la sinistra negli USA avrebbe iniziato questa trasformazione negli anni sessanta, a seguito della storica vittoria culturale e politica su segregazionismo e razzismo. In quel periodo, la sinistra avrebbe assunto su di sé la guida della nazione in termini di legittimità morale.

This amounted to a formula for power: The greater the menace to the nation’s moral legitimacy, the more power redounded to the left. And the ’60s handed the left a laundry list of menaces to be defeated. If racism was necessarily at the top of the list, it was quickly followed by a litany of bigotries ending in “ism” and “phobia.”