Perché l’Italia ha bisogno dell’Unione Europea

A cura di @Akiro (modificato).

Un articolo di The Vision elenca i progetti finanziati dall’Unione Europea, come esempio lampante di quanto questa istituzione stia facendo per l’Italia. Si tratta, spiega l’autopre, di un flusso di denaro in aumento, ma con percentuale di utilizzazione solo del 37%, per colpa dell’incapacità di mettere in pratica i progetti per i quali si è ottenuto il finanziamento e in alcuni casi di truffe deliberate al sistema di finanziamento.

Davanti a questo scenario, la visione che più domina l’opinione pubblica – soprattutto nell’attuale fase politica in cui l’euroscettismo è diventata la principale religione di stato – è quella di un’Europa che spreme il Paese fino al midollo, offrendo in cambio premier non eletti, tecnocrati e valigie piene di spread.

Immagine da Flickr.