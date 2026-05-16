Perché un’auto elettrica non può essere sportiva

RollingSteel, un web magazine che racconta il mondo dei motori, pubblica un articolo per discutere cosa sia “un’auto sportiva” e del perché, secondo l’autore, questa ad oggi non possa essere un’auto con un motore elettrico.

Secondo l’autore un’auto sportiva non lo è per la velocità raggiungibile o per l’accelerazione, e neanche per l’aspetto estetico, ma perché sa suscitare emozioni complesse.

E per farlo deve avere un rapporto peso/potenza decente, una distribuzione dei pesi corretta, un baricentro ragionevolmente basso e trasferimenti di carico limitati. Inoltre deve comunicare con il suo pilota, inviandogli informazioni attraverso i comandi e il sedile, per permettergli di stabilire un feeling e creare una sintonia. Insomma, non deve essere troppo filtrata.

Tutte queste caratteristiche non sono possibili in un’auto con motore elettrico, perché le mancano le sensazioni corporee che solo il motore termico sa dare: gli odori, il rumore e le vibrazioni.