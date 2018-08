Grigorij Perel’man, il matematico asceta che rinunciò a un milione di dollari [ES]

Su suggerimento di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica spagnola Hipertextual racconta la storia di Grigorij Perel’man, matematico russo famoso per aver dimostrato la validità della congettura di Poincaré e rifiutato sia una medaglia Fields, sia un premio da circa un milione di dollari messo in palio dal Clay Institute per ognuno dei cosiddetti sette problemi del millennio.

Las calles de Kupchino están cortadas por el mismo patrón que la mayoría de áreas suburbanas de Rusia. Salpicada de bloques de apartamentos y amplias avenidas, con un diseño trazado casi con escuadra —roto solo por el esqueleto herrumbroso de alguna grúa abandonada—, pocos días hay que rompan la monotonía del distrito, situado en la zona sur de San Petersburgo. Los coches que zumban por las carreteras que atraviesan de lado a lado el barrio y el trasiego de trenes y metros ponen la banda sonora. Allí —con ese telón gris e industrial de fondo— nació en 1965 el expresidente Dmitri Medvédev, cuando la ciudad aún llevaba el nombre del líder de la revolución de 1917. La monotonía suburbana de Kupchino saltó por los aires en marzo de 2010. Un enjambre de reporteros locales y del resto de Rusia, corresponsales extranjeros, cámaras, micrófonos, unidades móviles… se desplegaron por las calles del distrito sur de San Petersburgo para interrogar a sus residentes sobre la dirección de quien acababa de convertirse en su vecino más famoso, más incluso que Medvédev: el matemático Grigori Perelman.

Immagine da Wikimedia.