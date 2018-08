Piergiorgio Odifreddi: “Laicità” è la parola chiave della democrazia

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Left pubblica un’intervista al matematico Piergiorgio Odifreddi su democrazia e laicità.

Siamo cittadini di un sistema democratico e palese, o sudditi di un regime totalitario mascherato? Per dare una risposta a questa domanda, di estrema attualità, il matematico Piergiorgio Odifreddi si è messo a tavolino e ha scritto un libro utilizzando gli strumenti che più gli sono congeniali, quelli della logica. Arrivando a quale conclusione? La democrazia non esiste è il titolo del volume appena uscito per Rizzoli (e Critica matematica della ragion politica è il sottotitolo). Per saperne di più abbiamo rivolto a Odifreddi alcune domande