Per Matteo Ricci doveva essere il modo di rimontare su Francesco Acquaroli, ma a guardare i risultati sembra essere stato controproducente
Fonte: il Post
Politicizzare le elezioni nelle Marche non ha avvantaggiato il centrosinistra
29 Set 2025 • 0 commenti
