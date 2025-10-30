Poor things – Povere creature! – (feat Giorgia Maggi)

7 febbraio 2024
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questo episodio Fabio Antonelli, assieme alla costumista Giorgia Maggi, parla del film di Yorgos Lanthimos “Poor Things”
In questo episodio andiamo a parlare della colonna sonora candidata agli Oscar 2024 e dei costumi del nuovo film di Yorgos Lanthimos : “Poor things – povere creature” – e del suo compositore Jerskin Fendrix . Lo andiamo a fare insieme alla costumista Giorgia Maggi.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
