Principesse in fuga

Un articolo uscito sul numero estivo di Internazionale, un’inchiesta di Heidi Blake pubblicata lo scorso maggio sul New Yorker (“The Fugitive Princesses of Dubai”), racconta l’infanzia e descrive le peripezie di alcune sorelle accomunate dalla voglia di libertà ed emancipazione, che le ha portate a cercare la fuga dal padre tiranno, sceicco degli Emirati Arabi Uniti.

For more than half her life, Latifa had been devising plans to flee her father, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the leader of Dubai and the Prime Minister of the United Arab Emirates. Sheikh Mohammed is an ally of Western governments, celebrated for transforming Dubai into a modern power. Publicly, he has placed gender equality at the heart of his plan to propel the U.A.E. to the top of the world economic order, vowing to “remove all the hurdles that women face.” But for his daughter Dubai was “an open air prison,” where disobedience was brutally punished.