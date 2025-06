Progress in play

Questo articolo di Alex Andriesse pubblicato su The Public Domain Review esplora l’evoluzione dei giochi da tavolo, focalizzandosi in particolare su quelli del XVIII e XIX secolo che utilizzavano il progresso lungo un percorso come meccanica centrale. L’autore evidenzia come questi giochi, apparentemente semplici passatempi, spesso veicolassero sottili (e a volte neanche tanto) ideologie morali o nazionali. Attraverso esempi come il “New Game of Human Life” e il “Jeu de la Révolution française”, Andriesse illustra come il concetto di progresso, sia personale che politico, venisse inscritto nelle dinamiche di gioco. L’articolo suggerisce che questi giochi non fossero solo intrattenimento, ma anche strumenti culturali che riflettevano e promuovevano le visioni del mondo delle rispettive epoche, dalle ambizioni commerciali alle ferventi ideologie rivoluzionarie.