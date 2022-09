Protesta e poesia dei nativi americani sul tema dell’acqua [EN]

40 opere compongono “Water Memories”, una esposizione dalle implicazioni poetiche sul ruolo materiale e simbolico dell’acqua nella vita dei nativi americani, allestita al Metropolitan Museum di New York. Olanda Cotter sul New York Times ci accompagna attraverso le opere esposte, a partire da un video girato nel 2016 nella riserva Sioux di Standing Rock, situata tra il Nord e il Sud Dakota, durante una processione con gli specchi ideata da due artisti nativi americani come atto simbolico di denuncia, protesta e conservazione.

“Il video è stato eseguito da alcune delle molte centinaia di manifestanti che erano venuti come “protettori dell’acqua”, intenti a fermare il piano del governo degli Stati Uniti di installare un importante oleodotto vicino a Black Rock, una mossa che avrebbe potuto potenzialmente avvelenare l’approvvigionamento idrico della riserva e dissacrare i suoi cimiteri ancestrali.”

L’arte degli indiani Shinnecock all’interno della mostra pone invece l’accento sulla caccia alle balene:

Anche un’esposizione di una dozzina di graziose lampade a olio di balena di vetro ha una storia da raccontare. Per i nativi americani delle zone costiere, la caccia alle balene era stata a lungo una forma di caccia di sussistenza (o di raccolta nel caso delle balene trovate sulla riva).

Per i coloni bianchi americani all’inizio del XIX secolo la caccia alle balene era un affare enorme, dato che l’olio di balena era molto richiesto come combustibile e lubrificante e l’ambra grigia, un sottoprodotto del processo digestivo dell’animale, come fissativo per i profumi.

Una scultura in ceramica del 2021 dell’artista Shinnecock Courtney M. Leonard racconta la storia della tribù Shinnecock, che vive all’estremità orientale di quella che oggi è Long Island: un cumulo spettrale di forme cave di argilla che ricordano i denti di un capodoglio. Ma è anche un memoriale dei terribili e continui effetti ecologici prodotti dalla caccia alle balene su scala industriale del 19° secolo.

L’acqua è ancora una volta vitale e allo stesso tempo minacciosa per la tribù Shinnecock, come ha raccontato qualche mese fa Emma Newburger su CNBC: la nazione indiana Shinnecock sta infatti battendosi per salvare ciò che resta della sua terra, mentre il cambiamento climatico spinge il livello del mare ad aumentare e divorare la costa di Long Island, New York.

Gli Shinnecock, il cui nome significa “popolo della costa sassosa”, stanno combattendo per salvare ciò che rimane della loro terra mentre i cambiamenti climatici spingono il livello del mare ad alzarsi e divorare la costa. La tribù ha usato la natura per ripristinare la terra, dalla costruzione di barriere di ostriche all’allineamento di massi sulla costa per smussare l’energia delle onde di Shinnecock Bay.