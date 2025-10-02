un sito di notizie, fatto dai commentatori

PUNTATA INTERVISTA – Alberto Calderone e l’arte di strada

2 Ott 2025 di Hookii0 commenti

5 settembre 2023

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questa puntata Fabio Antonelli ha come ospite Alberto Calderone, con il quale parla di musica, di arte e di artisti di strada

Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube


