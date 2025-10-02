PUNTATA INTERVISTA – Alberto Calderone e l’arte di strada

5 settembre 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli ha come ospite Alberto Calderone, con il quale parla di musica, di arte e di artisti di strada
Un episodio intervista, con Alberto Calderone: musicista e artista di strada.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
