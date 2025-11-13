PUNTATA INTERVISTA – Francesco Sarcone e la Food Ensemble

24 aprile 2024
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questo episodio Fabio Antonelli ha come ospite Francesco Sarcone, della Food Ensemble, che mette in musica le preparazioni culinarie.
In questo episodio intervista parliamo con Francesco Sarcone, fondatore e membro della Food Ensemble. Un progetto che unisce la musica con la cucina.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
