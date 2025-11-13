un sito di notizie, fatto dai commentatori

PUNTATA INTERVISTA – Francesco Sarcone e la Food Ensemble

13 Nov 2025 di Hookii0 commenti

24 aprile 2024

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questo episodio Fabio Antonelli ha come ospite Francesco Sarcone, della Food Ensemble, che mette in musica le preparazioni culinarie.

In questo episodio intervista parliamo con Francesco Sarcone, fondatore e membro della Food Ensemble. Un progetto che unisce la musica con la cucina.

Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube


