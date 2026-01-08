PUNTATA INTERVISTA – Simone Manfredini “The Lion King Musical”

07 dicembre 2024
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
Questo episodio vede Fabio Antonelli accompagnato dal direttore musicale del musical The Lion King, che è stato rappresentato con grande successo presso il West End Theatre di Londra
In questo episodio di SuonA Tipo Bene parliamo di uno dei più importanti musical al mondo: The Lion King. Lo facciamo direttamente con il suo direttore musicale presso il West End di Londra, Simone Manfredini e scopriamo cosa c’è dietro questa grande produzione.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
