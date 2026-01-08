un sito di notizie, fatto dai commentatori

PUNTATA INTERVISTA – Simone Manfredini “The Lion King Musical”

8 Gen 2026 di Hookii0 commenti

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

Questo episodio vede Fabio Antonelli accompagnato dal direttore musicale del musical The Lion King, che è stato rappresentato con grande successo presso il West End Theatre di Londra

In questo episodio di SuonA Tipo Bene parliamo di uno dei più importanti musical al mondo: The Lion King. Lo facciamo direttamente con il suo direttore musicale presso il West End di Londra, Simone Manfredini e scopriamo cosa c’è dietro questa grande produzione.

