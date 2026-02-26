L’esercito etiope sta spostando alcune truppe verso la regione e ci sono stati scontri intensi con il Fronte di Liberazione, quello della guerra finita nel 2022
Continua a leggere: Qualcosa si muove nel Tigrè, e sono soldati
Fonte: il Post
Qualcosa si muove nel Tigrè, e sono soldati
26 Feb 2026 • 0 commenti
L’esercito etiope sta spostando alcune truppe verso la regione e ci sono stati scontri intensi con il Fronte di Liberazione, quello della guerra finita nel 2022
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.