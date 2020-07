Quanto dovreste spendere per un anello di fidanzamento?

Nel suo blog A wealth of common sense il consulente finanziario Ben Carlson prende in esame le valutazioni da fare per una spesa che riguarda molte persone: l’acquisto di un anello da regalare al proprio compagno o compagna come prova dell’impegno affettivo.

Dopo aver trascritto alcune delle risposte standard alla questione, prepone alla discussione un caveat di base:

These are all pieces of advice that sound good to an economist who doesn’t understand how the real world works.

E poi passa ad esaminare gli aspetti che bisogna considerare, concludendo che

There is no right answer except the one you and your future spouse decide on together. Rules of thumb are meant to be broken, especially of the finance variety, because everyone’s circumstances are different.