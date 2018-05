Quanto servono gli aiuti internazionali?

A cura di @Uqbal.

Gli aiuti internazionali servono davvero? O prevalgono piuttosto gli effetti distorsivi? Ornella Darova offre una rapida ricognizione dello stato dell’arte nel mondo degli aiuti internazionali.

Di per sé, non è affatto ovvio che gli aiuti internazionali migliorino a prescindere le condizioni dei Paesi che li ricevono. Negli ultimi decenni il tasso di povertà assoluta, la mancanza di educazione primaria e la mortalità infantile stanno nettamente diminuendo, mentre gli aiuti stanno aumentando: ma siamo così certi che esista una correlazione?

Molti economisti che studiano il settore, tra i quali spiccano Easterly, Moyo e Deaton, pensano al contrario che il foreign aid generi incentivi distorsivi, sia nei confronti della popolazione, sia dei governi, promuovendo anche corruzione e dipendenza. Altri, come Doucouliagos e Paldam, dopo aver analizzato la vasta letteratura sul tema, hanno concluso che c’è soltanto una piccolissima relazione positiva tra crescita e aiuti internazionali.