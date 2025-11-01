L’ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, di Fratelli d’Italia, del gruppo che cantava cori fascisti nella sede del suo partito a Parma
Continua a leggere: «Quelle persone vanno prese a calci e mandate via»
Fonte: il Post
«Quelle persone vanno prese a calci e mandate via»
1 Nov 2025 • 0 commenti
L’ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, di Fratelli d’Italia, del gruppo che cantava cori fascisti nella sede del suo partito a Parma
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.