Fonte: il Post
Quelli che se ne sono andati da Limes perché troppo filorussa
17 Dic 2025 • 0 commenti
«Non potevo restare un minuto di più accanto a tutti quei filoputiniani sfegatati» ha detto il generale in pensione Vincenzo Camporini parlando della rivista di geopolitica
