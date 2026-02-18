Gli spezzoni di podcast, film e video lunghi che girano online sono quasi sempre opera di chi fa “clipping”, un’attività che sta diventando un lavoro
Continua a leggere: Quelli che tagliuzzano i video che poi vediamo sui social
Fonte: il Post
Quelli che tagliuzzano i video che poi vediamo sui social
18 Feb 2026 • 0 commenti
Gli spezzoni di podcast, film e video lunghi che girano online sono quasi sempre opera di chi fa “clipping”, un’attività che sta diventando un lavoro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.