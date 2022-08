Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura da capolista alle prossime elezioni per via delle frasi contro Israele che aveva scritto in passato su Facebook e Twitter e che sono state trovate dai giornali

Continua a leggere: Raffaele La Regina, segretario del PD in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura alle prossime elezioni per via delle sue frasi contro Israele

Fonte: il Post Politica