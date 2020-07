Razzismo e Politically Correct nel GDR Fantasy

Wizards of the Coast ha deciso di scusarsi per l’iniziale approccio nei confronti degli orchi (e dei drow) e di riservare loro una maggiore profondità. Finora la loro natura all’interno di questo universo narrativo è sempre stata crudele e spietata, essendo loro irrimediabili progenie del male. Questo è necessariamente un problema? Dipende.

Su no dice unrolled uno degli autori riflette sulla recente comunicazione diffusa dalla Wizards of the Coast in cui si scusa per il mancato approfondimento del background degli Elfi Drow e degli Orchi (tradizionalmente caratterizzati da allineamenti caotici o malvagi e che costituiscono degli antagonisti standard) , promettendo maggiore attenzione in futuro.