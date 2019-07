“Resta vile maschio, dove vai?” compie 40 anni

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

A quarant’anni dall’uscita dell’album Resta vile maschio, dove vai?, di Rino Gaetano, Rolling Stone pubblica un omaggio di Patrizio Ruviglioni al compianto cantautore calabrese.

Quando lo scorso aprile il Rino Gaetano Day sembrava saltato, dopo anni di successi nel quartiere di Montesacro a Roma, nella capitale si è sfiorata la psicosi. Ma come-si diceva-facciamo morire così una piccola istituzione della città, che seduce migliaia di giovani e li porta in piazza per una cantata collettiva? No, appunto. E visto che il problema era strettamente organizzativo, il concerto tributo al cantautore crotonese alla fine è stato spostato al Rock in Roma, per un upgrade in cui è finito accanto a live come quelli di Liberato e Salmo. Sì: nonostante fosse solo una serata-memorial.

Insomma, specie dopo un passaggio del genere non ho problemi a dire che, se fosse fra noi, adesso Rino Gaetano suonerebbe negli stadi. E non è tanto l’essere riuscito a piazzare frasi, satire e melodie alla base della nostra cultura (il cielo che “è sempre più blu”, Giorgio Chinaglia che “non può passare al Frosinone), quanto l’averci lasciato un canzoniere ultra-popolare, da “San Siro”, proprio tanto dei karaoke imbolsiti quanto di cortei universitari, fuorisede, fighetti e busker improvvisati che fanno fortune con A mano a mano.