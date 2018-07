A cura di @Guidarello e @Messico d’Italia (modificato).

Il 22 luglio del 1968 moriva a Cervia Giovannino Guareschi, l’autore di Don Camillo, famoso per la saga Mondo Piccolo di Don Camille e Peppone, e come fustigatore dei comunisti, per i quali coniò l’epiteto di trinariciuti. La sua figura umana, letteraria e giornalistica viene ricordata dal Giornale e dal Dubbio.