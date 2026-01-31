un sito di notizie, fatto dai commentatori

Ritorno a Monte Livata (o dello scrivere di sé)

31 Gen 2026 di hookii

«Negli ultimi anni si sono moltiplicati i memoir familiari, spesso modellati come rese dei conti. Ma quand’è cominciato questo modo di raccontare che privilegia l’aneddotica privata rispetto ai grandi romanzi sociali?»
Fonte: il Post


