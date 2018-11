Rosamund Pike: «Come Marie Colvin, testimone degli orrori della guerra»

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Il Corriere della Sera pubblica un’intervista a Rosamund Pike, l’attrice britannica che nel film A Private War interpreta Marie Colvin, reporter del Sunday Times uccisa ad Homs, in Siria, il 22 febbraio 2012.

Ha avuto paura. E non ha timore di confessarlo. «Paura di non essere all’altezza, di tradire la fiducia e il ricordo delle persone che l’hanno incontrata e le hanno voluto bene, paura di intromettermi in dolori privati, ferite che non guariscono mai». Non è stato un personaggio come gli altri quello di A private war per Rosamund Pike. La reporter Marie Colvin, inviata di guerra del Sunday Times, uccisa a Homs con il fotografo francese Rémi Ochlik mentre cercava di riferire gli orrori del regime siriano di Bashar al-Assad. «Sono passati solo sei anni, il suo ricordo è più vivo che mai, tra parenti e amici e nell’opinione pubblica», racconta l’attrice britannica.