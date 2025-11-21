I fondatori di un collettivo di artisti sono riusciti a esportare decine di tele, prendendosi molti rischi: alcune di loro sono in mostra a Brescia
Continua a leggere: Salvare una galleria d’arte a Gaza, in mezzo alle bombe
Fonte: il Post
Salvare una galleria d’arte a Gaza, in mezzo alle bombe
21 Nov 2025 • 0 commenti
I fondatori di un collettivo di artisti sono riusciti a esportare decine di tele, prendendosi molti rischi: alcune di loro sono in mostra a Brescia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.