Samuel “Josh” Clemens [EN]

USA, estate 1861 – Samuel, un giovane in cerca di fortuna originario del Missouri, dopo aver prestato servizio per un breve periodo come volontario nell’esercito confederato, si unisce a suo fratello maggiore Orion, un convinto abolizionista, e insieme raggiungono Carson City, nel Nevada – della cui regione, come ricompensa per aver condotto un’appassionata campagna elettorale in favore di Abraham Lincoln, eletto Presidente nell’autunno dell’anno precedente, Orion è stato nominato Segretario Territoriale.

Qui Sam si dà da fare con il lavoro in miniera, ma senza i successi sperati, anzi: il lavoro è duro e avvilente. Ma se come minatore Samuel Clemens non riesce a combinare granché, è pur vero che non gli mancano altre doti.

E’ bravo Sam, è ironico e ricco d’inventiva, e grazie alle sue doti letterarie e giornalistiche l’anno seguente riesce perfino a strappare un contratto da 25 dollari settimanali al principale quotidiano di Virginia City, il Territorial Enterprise, alla cui redazione il suo talento è ben noto, avendo essa già avuto modo di apprezzare e finanche pubblicare alcuni dei piacevoli bozzetti che il novello scrittore è solito inviarle dopo averli firmati con lo pseudonimo di “Josh”.

Di lì comincia una carriera d’autore che oggi conoscono tutti, ma con un altro nome ancora: Mark Twain.

