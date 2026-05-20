Scrubs (feat. Stefano Serra)

8 maggio 2026
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli parla con il suo ospite, Stefano Serra, della colonna sonora di Scrubs.
In questo episodio andiamo a parlare di tutto il comparto musicale della serie tv – Scrubs. Dalle canzoni edite allo score, passando per i meravigliosi Worthless Peons affrontiamo tutta la musica di 8 anni di stagioni (si 8) con un pizzico di nostalgia. Lo facciamo insieme a Stefano Serra.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
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