Secondo le Nazioni Unite l’UNRWA è a rischio di corruzione [EN]

UN Watch cita un dossier interno delle Nazioni Unite secondo il quale l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente sarebbe a rischio di corruzione e infiltrazione.

The audit expressly criticized the lack of “periodic, unannounced direct inspections of UNRWA shelters and facilities, food distribution centres, schools, and clinics.”

Recent reports of UNRWA filling high level positions with senior Hamas members, such as Suhail al-Hindi, and Hamas terrorist rockets being stored in UNRWA schools, demonstrate that UNRWA’s lack of oversight continues to be a problem.