Fonte: il Post
Sentiremo parlare sempre più spesso di questa azienda farmaceutica
24 Nov 2025 • 0 commenti
Eli Lilly è la prima ad avere superato i mille miliardi di valore in borsa, grazie ai farmaci per l’obesità e a molto lavoro per rifarsi l’immagine
