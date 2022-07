Senza Ivana non ci sarebbe stato Trump

Il Washington Post analizza il ruolo di Ivana Trump nella carriera del marito Donald partendo da un aneddoto: sarebbe stata la scarsa dimestichezza di Ivana Trump con l’inglese ad aver portato questa ad anteporre un articolo al nome, coniando di fatto il “The Donald” che tanto piacque da quel momento in poi ai giornalisti.

Ma i contributi alla carriera del marito non si sarebbero fermati lì: amava i riflettori, a differenza delle mogli successive, e parlava volentieri con i giornalisti, fornendo loro materiale e spunti.

Questa costante ricerca di attenzioni, in particolare,

may have been a feature, not a bug, for the preeminent New York power couple of the late 1980s.